Si dimette l'assessore alla cultura e turismo di Montalto di Castro: "Motivi personali" - Terzo Binario News

Silvia Nardi traccia un lungo e positivo bilancio dell’attività svolta e ringrazia il sindaco e quanti l’hanno supportata

“Nella giornata di ieri, con rammarico, ho rassegnato al Sindaco le dimissioni dall’incarico di Assessore alla Cultura e turismo del Comune di Montalto di Castro, per motivi di natura strettamente personale” Lo scrive Silvia Nardi che lascia il suo incarico in giunta.

“Ringrazio il Sindaco – aggiunge – per l’opportunità che mi ha dato di offrire un contributo nell’amministrazione del nostro paese, esperienza per me positiva e che mi ha fatto crescere molto da un punto di vista umano e politico. Ringrazio i colleghi di maggioranza per aver condiviso scelte ed obiettivi, al fine di dare risposta alle esigenze e alle attese della comunità e i consiglieri di opposizione per la correttezza dimostrata nel confronto democratico”.

“Ho sempre pensato che la politica sia un servizio da svolgere con umiltà e serietà, nell’esclusivo interesse della cittadinanza – sottolinea Nardi – ed è ciò che sono certa di aver fatto in questi anni.Un periodo caratterizzato da molteplici attività: dalla campagna di promozione web e social del comune all’organizzazione e lo sviluppo di eventi importanti che hanno portato migliaia di visitatori sul nostro territorio; gli spettacoli presso il Teatro Lea Padovani e iniziative per la formazione come i corsi di inglese rivolti agli operatori turistici. Uno dei miei principali obiettivi è stata la valorizzazione della biblioteca comunale e la promozione delle nostre radici storico-culturali con la pubblicazione della rivista ‘il Campanone’, la redazione del terzo volume del libro sulla storia di Montalto e la monografia sulla riforma agraria, ad oggi in fase di pubblicazione. Inoltre gli interventi per il Parco di Vulci con l’ingresso nella Fondazione Vulci della Regione Lazio e l’ottenimento del contributo di 350mila euro dalla Regione per il bando “Luoghi della Cultura” per la riqualificazione dell’area della necropoli Poggetto Mengarelli”.



“Purtroppo il Covid ha segnato una battuta d’arresto per molte delle progettualità ma nonostante ciò la cultura non si è fermata – continua l’ormai ex assessore -. Insieme alla Fondazione Vulci abbiamo predisposto programmi di escursioni per portare i turisti alla scoperta delle nostre risorse culturali e naturalistiche, con l’ assessore al commercio Giovanni Corona il piano di comunicazione “Sostienici” in favore delle attività commerciali. Uno dei recenti impegni la partecipazione all’associazione di comuni per il contributo regionale ottenuto dal progetto Etruskey, con capofila la società Coop Culture, per l’elaborazione di un piano di marketing e campagna di promozione turistica integrata tra gli enti territoriali.

Insomma è stato un percorso intenso, a volte difficile ma anche ricco di soddisfazioni. Un percorso durante il quale ho cercato di fare del mio meglio, con entusiasmo, per la comunità. All’inizio di questa esperienza mi ero posta come obiettivo di lavorare al servizio del nostro paese e riuscire a restare sempre me stessa in un ambito nuovo e diverso come la politica. Oggi, guardandomi indietro, posso dire con orgoglio di aver lavorato sempre con il massimo impegno e che la politica non mi ha cambiata”.

“Ringrazio – conclude Silvia Nardi – tutti coloro che hanno collaborato con me: associazioni, volontari, i dipendenti comunali e in particolare il personale del servizio Cultura e Turismo per la grande professionalità. Quale consigliere comunale resterò a disposizione dei cittadini e delle loro necessità, nel rispetto della fiducia e del mandato elettorale affidatomi.Auguro alla giunta un buon lavoro”.