Si costituisce il gruppo territoriale UDI “Nilde Iotti” Cerveteri Ladispoli • Terzo Binario News

Appuntamento – non a caso – l’8 marzo

“Ci presentiamo: siamo un gruppo di donne che vivono e/o

lavorano nel territorio di Ladispoli e Cerveteri , da sempre

impegnate sul fronte della lotta contro la violenza di genere, nel

rifiuto di ogni forma di paternalismo e discriminazione nei

confronti delle donne , per una vera parità di genere.

Molte di noi sono già impegnate in organizzazioni sociali e politiche ,

altre ancora per la professione svolta , sono già in prima linea

nell’accoglienza e nell’ascolto dei bisogni delle donne.

Riteniamo che l’ UDI ,Unione Donne in Italia, per la sua storia e

per le sue battaglie possa aiutarci a sviluppare i nostri propositi,

aderiamo quindi al suo progetto e al suo statuto.

L’Udi si è costituita nel 1945 e nei quasi settant’anni di attività è stata

protagonista attiva di leggi , servizi e strutture, finalizzate a

realizzare libertà e autodeterminazione per tutte noi donne.

Ma ancora oggi abbiamo bisogno di cambiamenti radicali,

anche cambiamenti culturali , indispensabili affinché si possa

superare ogni forma di discriminazione e violenza fisica e/o

psicologica. In un ottica femminista vogliamo porre le

premesse per portare questi cambiamenti anche nei nostri

luoghi di vita e nelle nostre comunità di Cerveteri e Ladispoli.

Per questo e su questi temi intendiamo diventare un punto di

riferimento per le altre donne che vogliono proporre e/o avviare

con noi iniziative nel territorio , promuovere informazione nelle

scuole , costruire ed intessere rapporti con le istituzioni

pubbliche ( Asl ,consultori , amministrazioni di Cerveteri e

Ladispoli ecc.) e con le associazioni del territorio .

Abbiamo deciso di intitolare il nostro gruppo dell’ Udi a Nilde

Iotti ,per il forte insegnamento che proviene dalle scelte della

sua vita e dalle sue battaglie : staffetta partigiana ,prima

presidente donna della Camera dei Deputati , attivista dell’ Udi

sempre attentissima ai diritti delle donne.

La lotta delle donne non si può fermare e l’8 marzo continua a

ricordarcelo con un vecchio slogan urlato a squarciagola da

maree di donne : “ Donna non smetter di lottare tutta la vita

deve cambiare “.

UDI “Nilde Iotti” Cerveteri Ladispoli