Si cercano volontari per Torre Flavia: sono nati i pulcini di fratino • Terzo Binario News

Incontro per l’arruolamento domani alle 10

“Sono nati i tre Fratini a Torre Flavia (una delle sole 5 coppie in tutto il Lazio!) e pertanto è necessaria una continua sorveglianza della zona.

LE AREE SONO INTERDETTE AI CANI DALL’ORDINANZA DEL SINDACO DI LADISPOLI.

NON E’ CONSENTITO AVVICINARSI AI RECINTI (L’AREA E’ VIDEOSORVEGLIATA).

NEI GIORNI DI FESTA E’ NECESSARIO UN SUPPORTO PER VIGILARE SUI TRE PULLI CHE VAGANO IN SPIAGGIA (e che sono incapaci di volare, benchè autonomi nell’alimentarsi con i genitori).

CHIEDIAMO A TUTTI DI FORNIRE UN SUPPORTO COME VOLONTARI.

DOMENICA ALLE 10 (VIA ROMA 141, LADISPOLI, centro visite) E ALLE 10.30 (SPIAGGIA DAVANTI TORRE) CI SARA’ UN INCONTRO PER ARRUOLARE CHI FOSSE DISPONIBILE E PER VISITARE LE AREE CON I PULLI.

Grazie”

Corrado Battisti

‘Torre Flavia’ LTER (Long Term Ecological Research) Station

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Aree protette, tutela della biodiversità