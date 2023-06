Campionati Cultura e Talento, Tarquinia e Ladispoli si candidano per ospitare le semifinali 2024 • Terzo Binario News

L’associazione OCT: “Sono molti i comuni che hanno risposto al bando, ma non Civitavecchia dove la manifestazione nacque”

Archiviata con grande successo la 14esima edizione, con le finali ospitate come è tradizione a Tolfa, i giovani organizzatori delle OCT – diventate però Campionati della Cultura e del Talento – sono già al lavoro per il prossimo contest che vede sfidarsi squadre degli istituti superiori di tutta Italia e non solo. La manifestazione ha ovviamente varie fasi, si parte con le selezioni fino ad arrivare alle semifinali e poi al weekend in collina per il gran finale.

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo ricevuto numerose candidature da comuni italiani per ospitare le semifinali dei Campionati (ex Olimpiadi) della Cultura e del Talento nel 2024 – scrive il team -. In particolare, per quanto riguarda questo comprensorio, desideriamo ringraziare i comuni di Tarquinia e Ladispoli per essersi candidati a essere parte di questo straordinario evento. Il bando indetto per le amministrazioni comunali ha suscitato un’entusiasmante risposta da parte di molte città italiane, dimostrando un crescente interesse per questo concorso da ogni parte d’Italia. Siamo grati per l’impegno e l’interesse dimostrati da tutti i comuni partecipanti”.

“Le candidature di Tarquinia e Ladispoli, due splendide località situate nella provincia di Roma e Viterbo, ci hanno colpito per la loro eccellenza e per l’entusiasmo mostrato dalle rispettive comunità – si legge ancora nella nota -. Entrambi i comuni hanno dimostrato una grande passione per la promozione della cultura e del talento, e siamo onorati di aver ricevuto le loro candidature. Tarquinia, con la sua storia millenaria e il patrimonio archeologico di rilevanza mondiale, si candida come uno dei principali centri culturali d’Italia. La sua ricca tradizione artistica e la vivacità delle sue manifestazioni culturali hanno reso la città un luogo ideale per celebrare l’eccellenza nella cultura e nel talento. Ladispoli, invece, con la sua affascinante posizione sul mare e il suo carattere accogliente, rappresenta un ambiente ideale per promuovere la diversità culturale e valorizzare i talenti emergenti. La comunità di Ladispoli ha dimostrato una straordinaria dedizione nel creare un ambiente che favorisce la crescita e lo sviluppo delle arti e dei talenti locali”.”

“Nonostante l’entusiasmante risposta da parte dei comuni partecipanti – fanno notare però -, ci dispiace sottolineare che Civitavecchia, città dove sono nate le Olimpiadi della Cultura e del Talento, non ha presentato la candidatura. Rispettiamo la loro scelta e speriamo che in futuro possano avere l’opportunità di ospitare eventi culturali altrettanto significativi. L’organizzazione dei Campionati della Cultura e del Talento lavorerà a stretto contatto con il comune che sarà scelto tra Tarquinia e Ladispoli (per la macroarea Centro) per pianificare un evento memorabile per i partecipanti e per la città che lo ospiterà. Siamo fiduciosi che, grazie alla loro partecipazione, i Campionati del 2024 saranno un’occasione straordinaria per mettere in luce l’eccellenza culturale e le bellezze di questo comprensorio e, in particolare, della città che ospiterà l’evento”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, visitare il nostro sito web www.olimpiadidellacultura.it.

Contatti stampa: segreteria@olimpiadidellacultura.it , Cell 3420268753, 3771660517