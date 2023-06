Si masturba vicino al Bosco di Palo: denunciato dai Carabinieri di Ladispoli • Terzo Binario News

Un polacco 52enne, non residente in città, è stato sorpreso a masturbarsi vicino al Bosco di Palo e per questo è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Ladispoli.

Alcuni passanti hanno notato l’uomo su un furgone in atteggiamenti strani e per questo hanno chiamato i Carabinieri. A preoccupare, la vicinanza con alcuni giochi per bimbi situati nello spazio verde ance se da quanto emerso non risultano tendenze pedofile.

Non riuscendo a placare le sue pulsioni sessuali ha scelto luogo e tempi inopportuni dove “rilassarsi”. Quando sono arrivati i militari aveva finito e da parte dei passanti, al momento, non sono state sporte querele.