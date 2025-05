Sguardi "indiscreti" alle serrature degli appartamenti: controlli su due georgiani a Civitavecchia • Terzo Binario News

Uno è stato fermato dalla Polizia e l’altro dai Carabinieri con in tasca un passepartout, notati dalle telecamere private nella centralissima via Adua

Qualche giorno fa è girato un video sui social di una telecamera di sorveglianza in cui si vedeva un uomo focalizzare l’attenzione sulla serratura della porta di un condominio con una torcia e poi andare via. Dietro di lui un altro uomo, con passo lento, scende le scale.

Ebbene, un poliziotto fuori servizio, dopo aver visto il video, ha riconosciuto i due e vedendoli in giro per Civitavecchia è riuscito a bloccarne uno affidandolo ai Carabinieri mentre l’altro è stato raggiunto e identificato dai colleghi del Commissariato.

Si tratta di due georgiani 40enni, fermati in via Adua, nel centro della città portuale.

L’uomo preso in carico dai Carabinieri è risultato in possesso di una chiave e si sta cercando di capire se si tratta di un passepartout per le porte con cilindro europeo.

Se ciò venisse accertato, verrebbe denunciato.