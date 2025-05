Allumiere, Tarquinio, Baldino e Fassina parlano di Europa con il Circolo Berlinguer • Terzo Binario News

Il giorno 8 alle 18 nei locali dell’Auditorium comunale

L’Ass. “E. Berlinguer” di Allumiere è lieta di invitare la SS.VV. all’iniziativa dal titolo “No alla guerra! Per la pace e il lavoro. Quale Europa?” che si terrà il giorno 08/05/2025 alle ore 18:00 presso i locali dell’Auditorium Comunale di Allumiere, in Piazza della Repubblica.

Saranno presenti, in veste di relatori, l’Eurodeputato S&D Marco Tarquinio, la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino e il presidente dell’Ass. “Patria e Costituzione” Stefano Fassina.

Con l’occasione rivolgiamo l’invito a partecipare a tutti i membri della vostra organizzazione

Cordialmente

Simone Ceccarelli

Presidente Ass. “E. Berlinguer”