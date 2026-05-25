Rifiuti al Lido di Tarquinia, "nessuna isola ecologica permanente" • Terzo Binario News

In relazione alle informazioni diffuse in questi giorni riguardo al nuovo punto di raccolta rifiuti previsto al Lido di Tarquinia, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

L’intervento in corso non riguarda la realizzazione di un’isola ecologica permanente, né prevede opere invasive o infrastrutture tali da determinare impatti sul mare, sull’ambiente o sull’habitat naturale dell’area costiera.

Si tratta, invece, dell’attivazione di un punto di raccolta temporaneo e presidiato, operativo nel solo periodo estivo, con orario dalle 8:00 alle 22:00, destinato al conferimento dei rifiuti differenziati da parte di residenti, operatori e frequentatori del Lido.

Tra le principali funzioni del servizio vi sarà anche la raccolta del verde e degli sfalci, che potranno essere conferiti senza il limite dei tre sacchi previsto per i ritiri su prenotazione, contribuendo così a prevenire abbandoni impropri e forme di smaltimento non corrette. La struttura sarà completamente rimossa al termine della stagione estiva e non resterà installata durante il resto dell’anno. Il modello organizzativo adottato è lo stesso già sperimentato con risultati positivi nel corso della passata stagione in Viale Porto Clementino, dove il punto di raccolta presidiato ha consentito di migliorare il servizio e ridurre sensibilmente i conferimenti abusivi lungo il litorale, ricevendo apprezzamenti da parte di cittadini e turisti.

Alla luce dell’efficacia riscontrata, il servizio viene ora ampliato attraverso la realizzazione di un secondo punto di conferimento nella parte opposta del Lido, così da garantire una copertura più funzionale dell’area e agevolare i conferimenti senza inutili spostamenti. L’intervento è stato progettato con particolare attenzione all’inserimento paesaggistico e alla tutela dell’ambiente.

La struttura sarà schermata mediante appositi pannelli rimovibili.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di garantire un servizio efficiente, controllato e limitato ai mesi di maggiore affluenza, contribuendo a mantenere il Lido più ordinato, pulito e decoroso, senza realizzare opere permanenti o invasive.