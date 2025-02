Sgombero al sottopasso dello Scalo di San Lorenzo • Terzo Binario News

Questa mattina, pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con la Polizia di Stato, AMA e la Sala Operativa Sociale, è intervenuta nel sottopasso di Porta Maggiore, direzione viale dello Scalo San Lorenzo, per un’operazione finalizzata al ripristino del decoro urbano e all’assistenza delle persone in condizioni di marginalità sociale.

Al momento dell’intervento era presente una sola persona, che si è allontanata spontaneamente senza richiedere alcuna assistenza. Gli operatori AMA hanno provveduto alla rimozione di cartoni, lamiere, masserizie e altri materiali accumulati, restituendo l’area alla piena fruibilità. Il tunnel è stato inoltre ripulito e sanificato per garantire condizioni igieniche adeguate.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di interventi mirati al contrasto del degrado urbano e al supporto delle persone in difficoltà, con la collaborazione dei servizi sociali e degli altri enti competenti.