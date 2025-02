A San Giovanni doppio intervento di Roma Capitale per furto e rapina aggravata • Terzo Binario News

l bilancio è di due fermati e un arrestato

Due episodi, a poca distanza l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, nel pomeriggio di martedì 18 febbraio , durante il consueto servizio di vigilanza nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Il primo dei due interventi è avvenuto intorno alle ore 16, per fornire aiuto al titolare di un’attività, all’interno della quale due uomini avevano tentato di sottrarre dalla cassa del denaro.

La pattuglia ha bloccato i soggetti i quali sono stati accompagnati presso gli uffici di via della Greca , dove, accertati i fatti, anche tramite la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza installate nel locale, hanno proceduto a denunciare due trentenni, di nazionalità georgiana, per il tentato furto. Raggiunti entrambi da un decreto di espulsione, sono attualmente presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

A distanza di poco più di un’ora, un’altra pattuglia è stata allertata dalle grida di due donne che si trovavano all’interno di un’auto ferma. Accorsi per verificare cosa stesse succedendo hanno trovato due uomini vicino al mezzo, uno dei quali che brandiva una forbice per minacciare l’altro e con le due donne cercavano di impedire al soggetto armato di salire a bordo del veicolo.

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha iniziato ad inveire contro i componenti della pattuglia, minacciandoli con la forbice, i quali però sono riusciti a disarmarlo per poi trarlo in arresto. Dalle verifiche eseguite dagli operanti, è emerso che il 40enne, di origine somala, aveva sottratto all’altro uomo e a una delle due donne i telefoni cellulari, per poi tentare la fuga, ferendo ad una mano il cittadino derubato.

La merce oggetto di furto è stata recuperata e il soggetto arrestato dovrà rispondere all’ Autorità Giudiziaria dei reati di rapina aggravata con arma impropria, oltreché per lesioni e resistenza.