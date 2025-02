Colpisce la compagna con una testata, 43enne arrestato a Pian Due Torri • Terzo Binario News

La vittima è andata al Sant’Eugenio, intervento dei Carabinieri

Lo scorso pomeriggio, una segnalazione al 112 da parte di una donna residente nel quartiere Villa Bonelli ha permesso ai Carabinieri della locale stazione di intervenire tempestivamente in via Pian due Torri e arrestare in flagranza un 43enne romano, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente.

La vittima ha raccontato ai militari, intervenuti tempestivamente sul posto, che l’uomo poco prima l’aveva colpita al volto con una testata e rivolto frasi minacciose e a quanto pare analogo episodio era accaduto a dicembre ma non lo aveva denunciato.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica, i Carabinieri lo hanno arrestato e successivamente accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed è stata trasportata presso l’ospedale “Sant’Eugenio”, dove è stata giudicata guaribile in 7 giorni. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.