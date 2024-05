Sgomberato il centro sociale "Torre Maura occupata" • Terzo Binario News

Sgomberato il centro sociale “Torre Maura occupata” in via delle Averle, un squat presente da più di trent’anni. L’operazione ha interessato un immobile di proprietà del Comune, con all’interno aderenti all’area anarchica. Un edificio, secondo quanto appreso, è destinato dal Pnrr a diventare un presidio sanitario sul territorio gestito dalla Asl Roma 2.

L’intervento di questa mattina, per la cronaca, è stato deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al momento non sono state registrate criticità.

Sul posto la Polizia di Stato e i caschi bianchi della Polizia locale del Gruppo VI Torri: quest’ultimi stanno recuperando i mezzi in stato di abbandono lungo il perimetro. Nello specifico, si tratta di tre veicoli.

“Dopo 32 anni di occupazione da parte degli anarchici insurrezionalisti, sono tornati in possesso del Municipio VI delle Torri di Roma i locali occupati di via delle Averle, nel quartiere Torre Maura. Per anni quegli spazi sono stati usati abusivamente come base operativa per attività illecite e criminali. Finalmente, si pone fine all’illegalità e si dimostra che quando si vuole le cose si possono fare, facendo tornare nelle mani dello Stato e quindi dei cittadini spazi pubblici da destinare a servizi sociali per il territorio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria. Il quale aggiunge: “L’ex sede municipale infatti sarà ora adibita a Casa della Salute, con ambulatori, un consultorio familiare e un ambulatorio pediatrico, di cui fino ad oggi il Municipio ha dovuto fare a meno. Complimenti – conclude Scurria – al presidente del Municipio VI, Nicola Franco, alla sua amministrazione e alle forze di polizia, per il lavoro svolto e per aver dato una risposta concreta al territorio e ai suoi cittadini”.

c.b.