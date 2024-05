Incidente a Primavalle: 13enne investita da un'auto • Terzo Binario News

La ragazzina trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli

Incidente a Primavalle. Alle 14 di ieri, 6 maggio, per cause in corso di accertamento una ragazzina di 13 anni è stata investita da un’auto, una Toyota, in via Pietro Maffi, all’altezza di via di Val Favara. La minore è stata poi trasportata al Policlinico Gemelli in codice rosso.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario.

c.b.