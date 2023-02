Settimana alla scoperta di Roma per gli studenti dell'indirizzo turistico dello "Stendhal" Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è appena conclusa la settimana dello studente e l’Istituto “Stendhal” ha voluto arricchire le esperienze dei suoi studenti con il Progetto “Turismo e territorio “.

Le classi IV e V dell’indirizzo turistico “B. Croce” hanno collaborato con Incitur, tour operator del territorio, che ha messo a disposizione le proprie professionalità per trasmettere agli studenti nozioni ed esperienze del settore turistico.

Attraverso lezioni in aula ed uscite nel centro storico della Capitale, gli alunni hanno conosciuto le opportunità lavorative derivanti dal loro percorso scolastico quali: accompagnatore e guida turistica.

Preziose, attente e professionali Paola Di Giovanni e Natalina Urbano di Agilo, pronte a soddisfare le domande e le richieste degli studenti.

Un’esperienza altamente formativa di cui fare tesoro anche in vista degli esami di maturità.

