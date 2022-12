Servizi sociali, a Civitavecchia 90mila euro per il sostegno alla locazione 2021 • Terzo Binario News

Sono oltre 90 mila euro i fondi distribuiti dal fondo per il sostegno alla locazione, edizione 2021, dal Comune di Civitavecchia. A renderlo noto è l’Assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli.

“Anche l’anno scorso, in un momento particolarmente delicato per l’incidenza delle politiche di contenimento del Covid, l’Amministrazione ha attivato strumenti per sostenere i nuclei famigliari con le maggiori difficoltà. Gli uffici hanno lavorato complessivamente 117 domande, pervenute on-line.

Ne sono state ammesse 53 ed esclude 64, ma tra gli esclusi figurano molti di coloro che avevano comunque preso fondi dal precedente bando. La graduatoria è stata approvata e pubblicata sull’albo pretorio in questi giorni. Ricordo che è importante che chi si trova ad attraversare un momento di difficoltà possa rivolgersi ai Servizi sociali, per verificare la possibilità di un sostegno”, conclude l’Assessore Napoli.