Libri, domenica al Polo Culturale di Tolfa Gaja Cenciarelli e il suo "Domani interrogo" • Terzo Binario News

Arriva a Tolfa Gaja Cenciarelli e il suo “Domani interrogo” (Marsilio), la presentazione prevista il 26 novembre era stata rimandata e riprogrammata per domenica 11 dicembre, sempre al Polo Culturale, alle 11 (non alle 11,30 come indicato in un primo momento). L’evento è a cura del Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa.

Gaja Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, vive e lavora a Roma. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici. Insegna lingua e letteratura inglese a Roma.

La periferia romana dove sorge la scuola che è al centro di questo romanzo è la Rebibbia raccontata da Zerocalcare. Nel liceo si parla romano, e le aule sono abitate da strani esseri viventi: alcuni disegnati sui muri, alcuni umani ma dalle cui bocche escono suoni incomprensibili alla professoressa, che non ha mai pensato di avere la vocazione all’insegnamento e invece ce l’ha, solo che non è una vocazione, è un mestiere.

L’incontro è aperto a tutti e chiunque potrà fare domande all’ospite. A tenere le fila della presentazione sarà Serena Ferraiolo, coordinatrice del Gruppo di lettura, che porrà all’autrice una serie di quesiti e osservazioni che i partecipanti al Gruppo hanno preparato dopo aver letto il libro. Alla fine, naturalmente, il consueto momento del firmacopie. E la possibilità di acquistare il volume.

