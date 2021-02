Serpentara: incendio in appartamento - Terzo Binario News

Incendio in zona Serpentara. Le fiamme sono divampate lunedì 1 febbraio in via Luigi Lablache, all’altezza del civico 37. Il rogo si è sviluppato, per cause da accertare, nel salone di un appartamento posto al quinto piano di una palazzina disposta su sei livelli.

Secondo quanto riferito dai pompieri, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto a seguito delle squadre VVF intervenute anche l’autoscala(AS/6),la botte (AB/6), carro teli ,carro autoprotettori ,funzionario di guardia e capoturno.