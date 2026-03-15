Sequestrato lo stabilimento “Il Venezia” a Ostia • Terzo Binario News

Personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale della Procura della Repubblica di Roma, unitamente al X Gruppo Mare della Polizia Locale e la Guardia di Finanza del VI Nucleo Operativo Metropolitano di Ostia hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma delle cabine presenti nello stabilimento balneare “il Venezia” di Ostia.
I responsabili della società che gestisce lo storico stabilimento balneare sono indagati in concorso tra loro per l’ipotesi di reato prevista dagli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione poiché mantenevano permanentemente le cabine sul demanio pubblico senza idoneo titolo demaniale ed edilizio.
Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e per le persone indagate vale la presunzione di non colpevolezza.