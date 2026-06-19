Senza casco sul monopattino al Prenestino, fermato da Roma Capitale travolge un agente: arrestato 22enne • Terzo Binario News

Un servizio di controllo a tutela della sicurezza stradale svolto dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’area di Largo Preneste ha portato all’arresto di un cittadino egiziano di 22 anni, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e false attestazioni sulla propria identità personale.

L’intervento, eseguito dagli agenti del V Gruppo Prenestino, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno, quando gli operanti hanno fermato un conducente di un monopattino elettrico, sorpreso a circolare senza casco.

Alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento, l’uomo ha inizialmente dichiarato di esserne sprovvisto, fornendo poi generalità risultate successivamente false.

Nel corso dei controlli ha assunto un atteggiamento sempre più evasivo e poco collaborativo, per poi tentare di darsi alla fuga, spintonando con violenza uno degli operatori e facendolo rovinare a terra. L’agente ha riportato lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche.

Il 22 enne è stato bloccato subito dopo un breve inseguimento e tratto in arresto. Condotto presso gli uffici di via Torre Annunziata per le procedure di identificazione e gli ulteriori accertamenti del caso, l’individuo è stato trovato in possesso di due carte PostePay Evolution e una tessera sanitaria con codice fiscale, intestate ad altre persone. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che una delle carte di pagamento risultava oggetto di una denuncia di furto. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro per i successivi approfondimenti investigativi.

Al termine delle attività, il 22enne è stato arrestato e l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e false attestazioni sulla propria identità personale.