Animali a Roma, domani al laghetto dell'Eur torna "Il canile va in città" • Terzo Binario News

Domani, sabato 20 giugno alle ore 18.30 presso il laghetto dell’Eur (Viale Tupini/viale America), nell’ambito della “Notte Bianca EUR”, si terrà il nuovo appuntamento con ‘Il canile va in città’, l’evento promosso dall’ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale in collaborazione con associazioni e volontari, ideato per promuovere le adozioni responsabili dei cani dai canili comunali.

All’evento, giunto alla dodicesima edizione e diventato un appuntamento fisso per tantissime romane e romani, saranno presentati 25 cani provenienti dai canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate di Valle Grande, Panda e Mente Naturale.

Di questi, 7 saranno le ‘adozioni del cuore’, cani malati o anziani in cerca di una famiglia e di una opportunità per una vita migliore.

A presentare i cani ospiti della sfilata, insieme a esponenti istituzionali e a semplici cittadini, ci sarà come sempre l’attore e cantante Andrea Rivera, mentre ospiti d’eccezione per questa edizione saranno gli attori Leonardo Bocci e Kaspar Capparoni insieme al cane Rex, la mascotte del Commissariato di Polizia di Porta Maggiore.

“Siamo arrivati alla dodicesima edizione de ‘Il canile va in città’ ed è emozionante pensare a tutti i cani che grazie a questo appuntamento hanno trovato casa e ai tanti cittadini che ogni volta più numerosi partecipano a questo appuntamento. È bello vedere crescere in tutta la città la conoscenza della realtà dei canili e insieme l’empatia e la sensibilità verso questi animali meravigliosi”, afferma la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni AGE Onlus, Animalinsieme OdV, E.N.P.A., Lega Nazionale Difesa del Cane sez. di Ostia, Animalisti Italiani Onlus, OIPA Guardie zoofile, Panda Onlus e Noi e loro Odv.

Come sempre, sarà possibile la microchippatura gratuita dei cani presenti.