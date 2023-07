Investito dall'auto: morto 20enne • Terzo Binario News

La vittima era insieme a tre coetanei, trasportati in ospedale in stato di shock. L’incidente in via Cristoforo Colombo, dopo il Gra. Il conducente del veicolo sottoposto ai test alcolemici e tossicologici

È stato investito dall’auto – una Alfa Romeo Stelvio – condotta da un 54enne. Per un 20enne, di nazionalità straniera, non c’è stato nulla da fare. È morto così il giovane, intorno alle mezzanotte, nell’incidente avvenuto in via Cristoforo Colombo, all’altezza del chilometro 12,300, poco dopo il Grande Raccordo Anulare, direzione Roma centro.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in strada, insieme ad altri tre coetanei, trasportati in stato di shock all’ospedale Sant’Eugenio. La salma è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata.

La vettura è stata posta sotto sequestro, come da prassi. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici presso il nosocomio di piazzale dell’Umanesimo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XI Marconi. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.

c.b.