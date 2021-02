Segnaletica orizzontale assente e asfalto dissestato: problemi a Civitavecchia - Terzo Binario News

All’incrocio via Matteini e via Gobetti

Niente segnaletica orizzontale, parcheggio selvaggio, incidenti frequenti. Succede all’incrocio via Matteini e via Gobetti, in zona piuttosto centrale a Civitavecchia. E i cittadini segnalano quanto avviene quotidianamente, senza nascondere una certa preoccupazione, alimentata da uno stato dell’asfalto tutt’altro che perfetto.

Uno dei problemi evidenziati riguarda l’assenza di segnaletica orizzontale. Di fatto, quello è un incrocio a quattro vie dove due di esse si restringono a causa della presenza lì vicino del deposito di Csp.

La visibilità diminuisce ed oggi è praticamente impossibile stabilire a chi spetti la precedenza fra le stesse via Matteini, via Gobetti e l’altra strada che si interseca ovvero via Lepanto. Con un particolare: non si tratta di un rettilineo ma di uno zig zag. Altro aspetto da considerare: la presenza, fino a poco tempo fa di un supermercato. Quindi via vai di vetture per i parcheggi, alimentati anche dalla presenza, a pochi passi della scuola elementare Rodari. Insomma, un collo di bottiglia che allarma quotidianamente chi ci vive.

«Vivendo qui – racconta una abitante,, che dal balcone assiste tutti i giorni alle scene di caos urbano – si ha la percezione del pericolo che si corre». L’usura del manto stradale è sicuramente un fattore determinante, forse anche una certa “distrazione” da parte del Pincio che, in un lasso di tempo ormai lungo, non ha preso in considerazione quanto accade tutti i giorni.

Ora però l’allarme lo lanciano gli abitanti. «In un punto focale come questo, dal punto di vista del traffico, succede pure che le auto vengano lasciate pressoché ovunque. La conseguenza è la complicanza delle manovre per le vetture, spazi ristrettissimi e incidenti frequenti specie nell’area della cosiddetta “mezzaluna”. Per di più, durante la marcia, bisogna fare attenzione dai dislivelli di asfalto che rendendo così il passaggio più simile a un safari», la conclusione della signora. Insomma la richiesta dei cittadini si riduce al ripristino dell’asfalto prima e della segnaletica orizzontale poi.

