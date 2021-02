Il Pincio: "Nessun affidamento diretto sul verde di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“È errato, fuorviante e del tutto non veritiero circa un presunto affidamento diretto del servizio di cura e manutenzione del verde pubblico a Civitavecchia. In realtà risulta essere stata espletata una regolare procedura negoziata attraverso dialogo competitivo attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa).

Tale servizio è rapportato al periodo occorrente all’espletamento delle procedure di selezione per il gestore nel triennio giugno 2021-maggio 2024, procedure già avviate dal Servizio Ambiente e che si stima si concludano entro il primo semestre del 2021. Alla procedura per l’affidamento triennale potranno partecipare tutte le aziende interessate.

Relativamente alla categoria ed al servizio oggetto dell’affidamento, le aziende locali hanno avuto nell’anno solare precedenti incarichi, circostanza che dimostra l’attenzione, laddove possibile e nel rispetto delle norme che regolano le procedure di selezione, verso l’imprenditoria del territorio.

Questa Amministrazione nella persona dei propri rappresentanti stigmatizza atteggiamenti che possano in ipotesi sfociare in interferenze rispetto alle procedure che mettono in atto gli uffici nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. Siamo certi che i cittadini abbiano già avuto modo di constatare ed apprezzare il salto di qualità nel servizio che, sotto la supervisione dell’Ufficio Ambiente che non è mai mancata anche in passato, ha riportato alla luce angoli di Civitavecchia di cui si era dimenticata l’esistenza. Il tutto nel rispetto dell’obiettivo di ridurre i costi e migliorare il risultato”.

Ufficio Stampa Comune Civitavecchia