Segato un paletto di metallo in via Duca degli Abruzzi a Ladispoli: ora è una leva da sgambetto - Terzo Binario News

Furioso il consigliere Fdi Ardita: “

Inizio via duca degli Abruzzi, tra il Bar Nazionale e Tabacchi Sergnese. In quel punto è stato segato un paletto e posto un nastro ma da diversi giorni è rimasto così.

Probabilmente era il sostegno di uno dei secchi ma invece si essere rmsso la base da da punto di caduta per chi non dovesse vederlo.

Infatti siccome l’ostacolo non è visibile ecco che un’anziana è caduta per fortuna senza farsi male, come riferito da un testimone.

A questo proposito interviene il consigliere Fdi Giovanni Ardita: “Chi fa questi lavori, lo sa che pagherà per la sua responsabilità il comune? Ma si possono fare questi lavori con gli operai del comune? Ma non c’è nessuno che controlla? Dobbiamo aggiungere un altro debito fuori bilancio alle continue cause perse dal comune nel risarcire i cittadini per l’ennesima inadempienza? Il Covid non ci ha insegnato di essere più attenti nello spreco del denaro pubblico?”