Corniglia: "A Montalto poco rispetto delle norme anti Covid" - Terzo Binario News

“Una comunità per crescere ha bisogno di regole e quando queste non vengono rispettate sorge l’obbligo di farlo.

A maggior ragione in questo difficilissimo momento in cui é a rischio la vita delle persone e la tenuta del sistema economico-produttivo.

Non si tratta di puntare un generico dito accusatore ma di chiedere con forza all’amministrazione il massimo impegno nell’ informare compiutamente i cittadini sulla gravità della situazione e nel contrastare i comportamenti che facilitano il contagio.

La conoscenza e soprattutto la consapevolezza del problema aiutano a non sottovalutarlo e a non generare allarmismi ingiustificati.

E dove non arriva il rispetto ed il buonsenso é obbligatorio che arrivi la sanzione.

Chi ha la responsabilità di guidare la comunità deve agire anche come un severo genitore per educare al rispetto.

Non é più accettabile, dopo quasi un anno che viviamo in un modo che mai avremmo immaginato, tollerare comportamenti che contravvengono alle tre basilari regole anticontagio: mascherina ( non abbassata o al gomito), distanziamento ( l’opposto di assembramento) e l’igiene (a partire dalle mani ai colpi di tosse).

Sembra incredibile ma ancora occorre insistere su questo perché o si fa finta di non vedere o non si é fatto abbastanza.

Le norme scritte ci sono, siamo pieni di dpcm e di ordinanze regionali con indicate le relative sanzioni. Occorre un cambio di passo.

Doveva essere reso pubblico da giorni non solo il quotidiano bollettino della Asl Viterbo ma un vero e proprio monitoraggio degli attuali positivi e dei guariti per avere un quadro di insieme della situazione.

É stata fatta una buona iniziativa di screening per la popolazione over 65 finanziata con soldi pubblici, quali sono i risultati percentuali tra numero di test ed esiti positivi al covid ?

É necessario rendere nota la situazione di tutti i nostri edifici scolastici (di indubbia sicurezza), e la presenza di eventuali classi in quarantena.

Così come é necessario rendere noti i dati sul numero delle sanzioni erogate a chi non rispetta le norme anticovid.

É la vita ad essere a rischio ed occorre combattere l’ignoranza ed il menefreghismo. Troppi ancora parlano di covid come di una malattia riservata agli anziani ed ai deboli. É un concetto assurdo e indegno di una comunità, non esistono vittime predestinate.

La libertà di un immunodepresso o di un anziano esige lo stesso rispetto di quella di un giovane pieno di vita. Chi é in quarantena o in attesa di tampone deve stare a casa.

Non possiamo assolutamente permetterci un aumento esponenziale dei casi. Gli ospedali sono in sofferenza e tutte le altre patologie non aspettano e vanno curate.

Non é il momento di minimizzare o abbassare la guardia, anzi al contrario é quello di destinare risorse per la prevenzione, l’informazione ed il controllo.

Francesco Corniglia M5s Montalto