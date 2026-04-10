Sedia contro i finanzieri per scappare, arrestato un tunisino arrestato a Montalto • Terzo Binario News

I finanzieri della Compagnia di Tarquinia, coordinati dal Comando Provinciale Viterbo, hanno intensificato il dispositivo di controllo del territorio in occasione delle festività pasquali, in particolar modo lungo il litorale costiero provinciale.

Durante un ordinario servizio di perlustrazione in Montalto di Castro, la serata di Pasqua, una pattuglia in servizio di pubblica utilità 117, è intervenuta per sedare una rissa nella quale era coinvolto un folto gruppo di soggetti extracomunitari nordafricani, nelle immediate vicinanze di un noto bar della citata località.

Nonostante il tentativo risolutivo della pattuglia intervenuta di placare gli animi tra i diversi contendenti, un soggetto di origine extra comunitaria ha cercato di sottrarsi dall’identificazione scaraventando una sedia del bar addosso ai finanzieri e dandosi precipitosamente alla fuga.

Tuttavia, il fuggitivo è stato prontamente inseguito e bloccato nei pressi del teatro cittadino per essere successivamente tratto in arresto dai finanzieri per i reati di rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, attese, tra l’altro, le ferite riportate nel corso dell’intervento, con prognosi di 3 giorni, a seguito dell’aggressione subìta. Successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il cittadino tunisino è stato tradotto nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Accertamenti sono ancora in corso, anche da parte di altre forze di polizia, al fine di identificare gli altri soggetti coinvolti nella rissa.

I controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Viterbo proseguiranno al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dello svolgimento di tutte le attività connesse all’avviarsi della prossima stagione estiva.

Il presente comunicato viene diramato facendo presente che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza.