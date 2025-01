Scuole tra cielo e stelle: l'innovativo progetto Erasmus+ SKYSS del Comprensivo piazzale della Gioventù di Santa Marinella" • Terzo Binario News

“L’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù ha recentemente avviato la sua prima esperienza Erasmus+ con il progetto di Cooperation Partnership “SKYSS – Schools between sky and stars: new learning environments & metaverse”.

Creato e coordinato da una docente della scuola dell’infanzia Vignacce, il progetto coinvolge un team internazionale di scuole di ogni ordine e grado, un’università, un centro di formazione insegnanti e un ente sociale. I partner provengono da Spagna, Polonia, Germania e Ungheria.

Il progetto Erasmus+ SKYSS, intitolato “Scuole tra cielo e stelle: nuovi ambienti di apprendimento & metaverso”, mira a creare nuovi percorsi di insegnamento/apprendimento che combinano la biofilia e le tecnologie digitali per promuovere l’inclusione e la sostenibilità nell’insegnamento dell’educazione civica e delle materie STEM.

Attraverso esperienze di educazione all’aperto e l’uso di ambienti virtuali come il Metaverso, gli insegnanti, e attraverso di loro gli studenti, potranno esplorare nuovi metodi educativi che favoriscano il coinvolgimento civico e la transizione ecologica.

Dal 14 al 17 gennaio si terrà il primo intensive training on site presso l’Istituto Ottavio Jacquemet a Verres, Valle d’Aosta. Sarà il punto di partenza per l’approfondimento della biofilia, intesa come la Gardneriana intelligenza naturalistica e su come possa essere sviluppata negli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, questo al fine di trovare sempre nuove nature based solutions atte a trasformare gli studenti di oggi in cittadini responsabili nel domani.

Il progetto prevede attività formative per i docenti sia online che in presenza, coinvolgendo partner di diversi paesi europei e contribuendo alla creazione di una rete di collaborazione per la sperimentazione di nuove metodologie didattiche. Tra le attività previste vi sono tre eventi formativi online e quattro eventi formativi transnazionali per insegnanti, la creazione di un ebook con esperienze biofile in outdoor attraverso il Service Learning, e la realizzazione di un ambiente Metaverso su Minecraft Edu per attività di laboratorio scientifico.

Inoltre, il progetto SKYSS produrrà linee guida e contenuti formativi per docenti, un opuscolo sulle best practices on new technologies, podcast per aiutare a creare progetti educativi secondo l’Universal Design for Learning with new technologies, video-pillole e materiale open source, un sito web dedicato e un canale YouTube. Un progetto eTwinning corrispondente fungerà da ulteriore strumento di disseminazione delle attività di progetto.

Con il progetto SKYSS, l’IC Piazzale della Gioventù si pone all’avanguardia nell’innovazione educativa, promuovendo l’inclusione, la sostenibilità e l’uso delle tecnologie digitali per un’educazione immersiva e umanistica”.

La nota arrivata dalla scuola santamarinellese.