Il Santa Marinella Basket inizia il ritorno con una vittoria • Terzo Binario News

Battuta la polisportiva Excelsior 2000 per 63-43

Risultato positivo per il S. Marinella che vince la prima in casa del girone di ritorno. Si legge un ampio margine nel risultato finale, guadagnato prevalentemente nella prima parte della gara e mantenuto durante la partita.

La squadra romana nei quarti di gioco successivi al primo migliora le percentuali e rimane costante, senza però riuscire a rientrare veramente in partita.

Le ragazze di coach Precetti giocano su ampia rotazione, alla ricerca di equilibrio, provando soluzioni di gioco offensivo e difensivo.

L’impegno richiesto alla squadra, fisico e mentale è massimo, in particolare in previsione delle prossime sfide fuori casa. Tutte le partite saranno da affrontare con determinazione, pensando ai 40 minuti, ma anche con un occhio alla classifica in funzione del posizionamento per il girone successivo.

Nota molto positiva per la squadra il rientro in campo di Marta Casciani, ferma per un infortunio da settembre, subito pronta a supportare la squadra.

Santa Marinella Bk: Terenzi 2, Caccamo 14, Pennesi M 10, Casciani, Moretti 5, Del Vecchio 5, Pennesi E 4, Rateanu 10, Zampolini 5, Amalfitano 2, Rogani, Maggi 6. All. Precetti

Pol. Excelsior 2000: Lancia 5, Bolena 5, Volpini, Veloccia 2, Zuliani 4, Speziali 6, De Chiara 13, Falorni 10, Tumbarello. All. Di Bucchianico