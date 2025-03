Scuola e solidarietà, l'Assproha in visita al Comprensivo di via XVI Settembre • Terzo Binario News

Giornata all’insegna della solidarietà. Questa mattina gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Via XVI settembre” di Civitavecchia, hanno accolto i ragazzi dell’AS.S.PRO.HA, l’associazione cittadina che dal 1982, si occupa di assistere e aiutare persone con disabilità.

Insieme ai responsabili Rita Colucci e Cristian Cropani, i ragazzi hanno incontrato gli alunni del plesso Manzi che li hanno accolti con un piccolo concerto, striscioni e pensieri, per ringraziarli di aver realizzato delle bellissime e colorate cassette di legno, che verranno utilizzate per abbellire gli ambienti scolastici. Tutti insieme per ribadire che la diversità è sempre una ricchezza.