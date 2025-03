Ncc irregolari al porto di Civitavecchia, la Polizia di Frontiera ne sanziona nove • Terzo Binario News

Presentavo prenotazioni false per ottener tour a Roma da mille euro

Con l’avvio della stagione croceristica ed il conseguente sbarco di migliaia di passeggeri presso il porto di Civitavecchia, è emerso come un elevato numero di autisti N.C.C. (Noleggi Con Conducente) agiscano in loco in totale violazione della normativa prevista, procacciando, in prossimità dei terminal, ignari clienti ai quali propongono tour della capitale per importi anche superiori ai 1.000 euro.

La pratica scoperta è la seguente: gli N.C.C. in questione, esibendo false prenotazioni che consentono loro di accedere all’area riservata ove approdano le navi da crociera, e dopo aver procacciato direttamente o tramite intermediari compiacenti ignari turisti, richiedono loro somme di denaro dai 100 ai 150 euro a persona per poi condurli verso la capitale a bordo di veicoli idonei al trasporto di 7/8 persone.

Complessivamente, nel corso del servizio di controllo straordinario condotto, unitamente alla Capitaneria di Porto, nella mattinata di venerdì 14 marzo u.s., sono stati controllati 125 veicoli tra TAXI e N.C.C., elevate n.9 sanzioni, ritirate n. 8 carte di circolazione, effettuati n. 7 fermi amministrativi di veicoli ed infine si è provveduto al ritiro di n.1 patente di guida.

Parallelamente sono state avviate ulteriori investigazioni e subito richiesto il ritiro del permesso di accesso in ambito portuale nei confronti dei responsabili degli illeciti in questione.

I controlli effettuati, ripetuti periodicamente, contribuiscono a rafforzare e a tutelare il senso di fiducia da parte di cittadini e turisti che meritano di fruire di un servizio qualificato e certificato, nonché di tutti coloro che svolgono con serietà e rispetto delle regole le professioni sopra indicate. Le attività di verifica e monitoraggio proseguiranno per tutta la stagione croceristica, proprio al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo e delle truffe nel settore dei trasporti.