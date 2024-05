Schiacciato dalla sua auto contro un muretto, morto 78enne • Terzo Binario News

Per cause in corso di accertamento è stato schiacciato dalla sua auto, una Lancia Lybra, contro un muretto di un’abitazione. La tragedia è avvenuta domenica 12 maggio in via Frascati, a Ciampino, la vittima è un 78enne.

Secondo quanto appreso, l’uomo aveva parcheggiato la vettura in discesa. A un certo punto, il veicolo si è mosso e lo ha schiacciato contro il muretto. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della tenenza di Ciampino.

c.b.