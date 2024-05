Incidente via di Grotta Perfetta: grave 48enne • Terzo Binario News

Incidente in via di Grotta Perfetta all’altezza del civico 524, Per cause in corso di accertamento, alle 8 di oggi, si è verificato un sinistro che ha coinvolto una moto Honda e una Fiat Panda.

Dalle prime informazioni raccolte, a rimanere ferito è stato il conducente della due ruote, un 48enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto. Per consentire le operazioni del caso, è stata chiusa la strada tra viale Moliere e viale dell’Automobilismo, in direzione Ardeatina.

c.b.