Sbarcata la Ocean Viking a Civitavecchia, il nodo del ricollocamento dei 57 migranti • Terzo Binario News

Strutture sature fra Roma e provincia, la Prefettura ha indetto tre nuovi bandi per cercare centri di accoglienza

Arrivate stamani al porto di Civitavecchia le 57 persone soccorse dalla Ocean Viking in acque libiche tre giorni fa. Un meta sofferta, dopo tre giorni di navigazione a bordo della nave battente bandiera norvegese della Sos Méditerranée, che li ha recuperati venerdì scorso a largo della Libia.

Tra loro cinque donne, 16 minori e una bambina di 4 anni.

Ad accoglierli sulla banchina del porto i volontari della Croce Rossa Italiana, dopo i controlli medici eseguiti a bordo.

Diversi i colpi sparati in aria da una motovedetta libica, poi l’inseguimento dei due gommoni della ONG con una serie di manovre pericolose.

“Chiederemo chiarimenti alle autorità italiane e libiche su quanto accaduto”, ha detto un portavoce della commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa.

Le 57 persone hanno trovato nel Lazio un porto sicuro. Ora resta da capire come verranno accolte e collocate. Ad oggi le strutture per i richiedenti asilo sono esaurite. La Prefettura ha per questo pubblicato tre bandi per superare l’emergenza a Roma e provincia e cerca con urgenza almeno 4700 posti letto per l’accoglienza.