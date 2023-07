M5s Civitavecchia: "Solidarietà alla polizia locale per il grave affronto subito" • Terzo Binario News

“Quanto accaduto giorni fa a quattro agenti della nostra polizia locale, aggrediti fisicamente mentre stavano svolgendo il proprio lavoro, è un fatto di una gravità inaudita.

Non è possibile finire all’ospedale per provare a far rispettare le leggi, si tratta di un attacco all’istituzione dell’intero comune di Civitavecchia che non può lasciare indifferente la politica.

Esprimiamo la nostra solidarietà ai quattro malcapitati e all’intero corpo della polizia locale nella speranza che fatti di una simile inciviltà non si ripetano”.

Gruppo M5S