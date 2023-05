Santa Severa Futsal campione regionale di C2 • Terzo Binario News

Nel 4-4 in finale contro la Sanvitese ha pesato il coefficiente migliore

Il Santa Severa Futsal è campione regionale di C2… senza vincere. Infatti si è disputata a Ferentino la finale con la Sanvitese – che avrebbe dovuto assegnare anche la promozione in C1 – finita 4-4 dopo i supplementari ma che ha premiato i neroverdi per via di uno 0,1 in più nel coefficiente di qualificazione.

Entrambe le compagni avevano festeggiato il salto di categoria sette giorni fa vincendo le semifinali, i santaseverini contro il Gaeta e il quintetto prenestino superando la Lidense. Infatti l’Heracles Formia, in quanto vincitrice della Coppa Italia, ha liberato un posto.

Però, nella sfida del comune vicino Frosinone, in palio c’era il prestigio di diventare la regina della C2 del futsal regionale.

Ed è stata partita vera, divertente, spregiudicata, emozionante, che il Santa Severa si è aggiudicato per via di questo coefficiente, che nasconde anche un retroscena curioso: «Con la squadra – racconta mister Vincenzo Di Gabriele – siamo stati tutta la settimana a provare i calci di rigore. Arrivati nella palestra scolastica per giocare, ci è stato detto che in caso di pari al termine dei supplementari avrebbe pesato questo coefficiente, appannaggio nostro». Come stabilito a inizio stagione, il coefficiente non è nient’altro che il rapporto fra le gare disputate e i punti conquistati. E qui, lo 0,1 in più dei santaseverini è stato l’elemento discriminante.

La partita è iniziata male per il Santa Severa vista l’espulsione, con annesso calcio di rigore, di Petito dopo appena tre minuti. Aruanno però lo neutralizza e la squadra riesce ad andare avanti 3-0 grazie alla doppietta di Ranzoni e al centro del solito Maggi. La Sanvitese però prima la pareggia poi la ribalta fino al 3-4 ma un’autorete regala il 4-4, risultato che permane durante i due tempi supplementari.

«Si chiude una stagione esaltante per la quale ringrazio i ragazzi – dice Di Gabriele – dove siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Abbiamo proposto un bel calcio a 5 e ora è il momento di riposarsi. La prossima stagione? È tutto da decidere, anch’io non ho ancora parlato con la società». Dal sodalizio, parla il direttore generale Alessandro Guidoni: «Sono estremamente soddisfatto della stagione appena trascorsa, avendo formato il nostro primo settore giovanile e grazie al lavoro di mister Delluniversità e del suo staff siamo riusciti a valorizzare qualche under. Per quanto riguarda la prima squadra, avevamo ottime ambizioni, ma devo dire che la stagione è andata oltre le attese. Il lavoro di mister Di Gabriele e del suo staff è stato fantastico. Abbiamo raggiunto la serie C1 sul campo, a compimento di un percorso straordinario. Ringrazio il ds Pierfrancesco Luchetti, il presidente Fiorelli, il vice Donnini e la società. Adesso è il momento di ricaricare le pile dopo una stagione entusiasmante, lunga e impegnativa. Tra sette giorni saremo al lavoro per programmare la prossima stagione ed essere protagonisti nella prossima C1 confermando la crescita del nostro settore giovanile».