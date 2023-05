Due giorni di "Veladay" alla Lega Navale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Anche quest’anno la Lega Navale Italiana di Civitavecchia, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e Kinder Joy of moving, promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l’appuntamento del Veladay. L’adesione all’iniziativa è libera e gratuita ed è riservata a bambini o ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni e si svolgerà presso la sede della Lni cittadina in Lungomare Thaon de Revel 3.

Nelle giornate di venerdi 2 giugno o di sabato 3 giugno, dalle 10 alle 13 o dalle 15 alle 18, i giovani interessati, accompagnati dai genitori, troveranno personale pronto ad accoglierli con giochi e passatempo sul tema del mare e dello sport della vela. I ragazzi verranno quindi accompagnati sulle barche della scuola di vela e, indossati i salvagente, partiranno per una navigazione in totale sicurezza nelle acque prospicienti la Lega Navale seguiti da istruttori federali di vela.

Il Presidente della Lega Navale, Prof. Dario Iacoponi, ha commentato: “ Speriamo aderiscano in tanti approfittando di una delle due giornate dedicate al Vela Day che abbiamo organizzato. Chi parteciperà avrà l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile di cui conserverà il ricordo per sempre”.