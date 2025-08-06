“Santa Marinella Jazz & Soul Festival” dall’8 al 10 agosto presso il porticciolo • Terzo Binario News

Presentato lunedì mattina alla città e alla stampa il programma della seconda edizione del “Santa Marinella Jazz & Soul Festival”, che si svolgerà al Porticciolo di Santa Marinella dall’8 al 10 agosto.

L’evento, atteso dal pubblico e non solo dagli appassionati del genere, è stato illustrato nella sala della Casina Trincia nei dettagli dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia, in rappresentanza anche del sindaco Pietro Tidei e del consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli , e dal Direttore artistico Eugenio Rubei di Alexander Platz, noto locale e cuore pulsante del jazz in Italie e nel mondo. Presenti Alessandra De Luca, Marco Panella, autore di ” Io sono Elettra. La storia d’amore mai raccontata tra Guglielmo Marconi e la sua nave ” e Mariano Mezzetti presidente radioamatori italiani sezione Civitavecchia.

Il sindaco Tidei ha inviato una breve nota per salutare il Festival. “L’Amministrazione Comunale saluta con entusiasmo la seconda edizione dell’evento, che confidiamo possa essere un appuntamento da ripetersi e crescere anno per anno. Invitiamo cittadini e turisti a partecipare, ricordando che è aperto a tutti gratuitamente”.

“Dopo la sperimentazione ed il successo dello scorso anno, torniamo a parlare di Jazz & Blues ma anche di Guglielmo Marconi e dei suoi legami con quel mondo, presentando il libro del giornalista e scrittore Marco Panella “Io sono Elettra”-ha dichiarato l’assessore Vinaccia-L”evento è organizzato in collaborazione con Alexander Platz che, come noto, è considerato, a livello internazionale, il più prestigioso ed antico Jazz Club d’Italia. “DownBeat”, la più autorevole rivista americana dedicata alla musica Jazz, lo colloca tra i primi 100 Jazz Club più importanti al mondo. Artisti d’eccezione si alterneranno sul palcoscenico per regalarci momenti musicali di grande emozione.

Voglio cogliere l’occasione per ringraziare pubblicamente l’Avvocato D’Amelio a nome mio personale, del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale, per l’opportunità offertaci nell’utilizzo di questo spazio suggestivo, per la realizzazione di una parte importante del cartellone Estate 2025″, ha concluso Vinaccia.

“Il grande Jazz permette a Santa Marinella di uscire dai propri confini e di attrarre un pubblico di qualità, anche grazie al circuito di festival di livello nazionale ed internazionale dell’AlexanderPlatz.- ha affermato Rubei- La musica e’ cultura ma anche volano di sviluppo commerciale e turistico del territorio, come già accade da qualche anno a Montalcino ed Orbetello. Sono poi particolarmente orgoglioso della serata di partenza del Festival con Emanuele Urso, dedicato a Marconi, all’italianità. La seconda serata ospiterà la grande artista internazionale Rosalia De Souza. E domenica con Marco Rinalduzzi, straordinario artista e compositore radicato nel territorio.”

“Il cartellone dell’estate sta proseguendo con successo e con grande soddisfazione stiamo riscontrando apprezzamento da parte del pubblico, che ogni sera partecipa agli spettacoli in programma- ha riferito il consigliere Manuelli- Sono convinto che lo sviluppo turistico della città passi attraverso l’offerta di intrattenimento oltre che dei servizi che devono essere più rispondenti alle richieste degli operatori turistici e di chi sceglie la nostra città come meta di villeggiatura. Per questo motivo riconvocheremo, in accordo con il sindaco Tidei, il tavolo del turismo per fare il bilancio della stagione e lavorare già per la prossima estate”, ha concluso Manuelli.

Di seguito il programma:

8 agosto ore 21:30: Emanuele Urso, il re dello Swing, con la sua orchestra in “Segnali di Jazz”

9 agosto ore 21:30: Rosalia de Souza Quartet, con l’affascinante interprete della Bossa Nova

10 agosto ore 21:30: Marco Rinalduzzi Blues Band, omaggio ai più grandi interpreti del Blues.

Entrata Libera.