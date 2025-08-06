Partita la bonifica degli argini del Sanguinara a Ladispoli • Terzo Binario News

“Continuano gli interventi del Consorzio di Bonifica lungo gli argini dei corsi d’acqua che attraversano Ladispoli.

Dopo aver effettuato lavori di bonifica sul fosso Vaccina, gli addetti hanno provveduto alla pulizia ed al taglio della folta vegetazione nella zona del Sanguinara.

Sono lavori in regime straordinario dopo che erano stati effettuati in autunno i tradizionali interventi ordinari”.

Con queste parole il consigliere comunale delegato al demanio Pierpaolo Perretta ha annunciato l’avvio dei lavori di pulizia e ripristino del tratto fluviale di via di Palo Laziale, sollecitati dall’Amministrazione comunale anche a seguito della vicenda del presunto caimano.

“Insieme al nuovo comandante della Polizia Locale, Danilo Virgili – prosegue il consigliere Perretta – abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento degli interventi straordinari realizzati sugli argini del Sanguinara. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica per la prontezza e la professionalità con cui è stato avviato questo lavoro di rimozione della vegetazione infestante e dei detriti accumulati con l’obiettivo di ridurre i rischi idraulici, soprattutto in vista delle piogge autunnali. La pulizia del fiume è fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire esondazioni. Ogni angolo della città merita attenzione e cura”.