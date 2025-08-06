Spazzamento strade a Civitavecchia, "il divieto di sosta resta in vigore" • Terzo Binario News

“Si ricorda che in Viale Giacomo Matteotti, Viale Guido Baccelli e Strada Mediana è sempre in vigore il divieto di sosta per consentire lo svolgimento dell’attività di spazzamento meccanizzato da parte di Csp srl, nei giorni e negli orari previsti dall’apposita ordinanza comunale (ordinanza n.107 del 20 marzo 2021).

Si tratta di un’importante attività di potenziamento del servizio di disinfezione di strade e marciapiedi che qualifica la città e la pulizia delle aree e degli spazi pubblici cittadini, secondo un calendario prestabilito ma che si adatta al mutare delle esigenze. Il servizio viene eseguito su strade, marciapiedi, piazzali, piazze, parcheggi e piste ciclabili. Si basa sul binomio spazzamento manuale, con lance e soffiatori, e spazzamento meccanizzato con lavaggio e sanificazione delle aree.

I percorsi di spazzamento sono segnalati da apposita cartellonistica stradale.

È fondamentale la collaborazione dei cittadini, affinché non vengano lasciati veicoli che potrebbero impedire il passaggio dei mezzi meccanici ed ostacolare così un’adeguata pulizia del territorio. Si raccomanda pertanto di rispettare il divieto di sosta nell’area interessata dai lavori di pulizia nell’orario previsto dall’apposita ordinanza comunale.

È PREVISTA LA RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA, nei giorni, luoghi ed orari interessati dal servizio di spazzamento meccanizzato.

Nello specifico, il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato è in vigore nei seguenti giorni ed orari:

Viale Giacomo Matteotti

Lunedì dalle 13:00 alle 16:00 (lato Grosseto)

Martedì dalle 13:00 alle 16:00 (lato Roma)

Strada Mediana

Mercoledì dalle 13:00 alle 16:00 (lato mare)

Giovedì dalle 13:00 alle 16:00 (lato monte)

Viale Guido Baccelli

Venerdì dalle 13:00 alle 16:00 (lato mare)

Sabato dalle 13:00 alle 16:00 (lato monte)

