Santa Marinella, in spiaggia raccolte 14 siringhe: "Fate attenzione" - Terzo Binario News

“Nel #cleanup svoltosi sabato 16 gennaio abbiamo raccolto, oltre alle infinite parti di polistirolo dalla grandezza di una mano fino a quella di uno spillo, ben 14 siringhe e 3 aghi in una spiaggia lunga appena 60 metri”. È quanto raccontato, sulla propria Facebook, da Natureducation 2019.

“Ci rendiamo conto dell’elevato numero di siringhe che ogni volta troviamo? Fa veramente paura. Fate molta attenzione a portare animali e bambini nelle spiagge, purtroppo non sono più luoghi sicuri come una volta”.

