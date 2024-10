Santa Marinella e Tolfa a caccia di continuità • Terzo Binario News

I collinari ospiti del Salaria Vescovio, i rossoblù del Grifone Gialloverde; squadre in campo alle 11

Santa Marinella e Tolfa sono a caccia di continuità nella settimana giornata del campionato di Promozione. I collinari tornano in campo dopo il turno di riposo e saranno ospiti del Salaria Vescovio mentre i rossoblù saranno di scena a poche centinaia di metri, sulla Salaria, al centro sportivo della Guardia di Finanza a Villa Spada al cospetto del Grifone Gialloverde con la sfida “fratricida” fra i Trincia, con Matteo al Grifone e Simone a Santa Marinella. Entrambe le gare del girone A avranno inizio alle 11.

La continuità è quella che, a piccoli passi, sta intraprendendo l’undici santamarinellese reduce da tre vittorie nelle ultime tre partite. Ciò ha permesso agli uomini di Daniele Fracassa di accorciare notevolmente rispetto alle battistrada della classifica, arrivando a quota 11 punti insieme al Rodolfo Morandi e ad appena due lunghezze dalle capolista Ostiantica e Pianoscarano, e una dalla Duepigrecoroma.

Per quanto attiene i giocatori, Serpieri è squalificato e Monteneri viene tenuto fuori da un problema agli adduttori, così come il portiere Paniccia, che si è procurato una frattura che lo lascerà fermo un mese. Lo sostituisce Notari ma allo stadio fronti si sta allenando il classe 2003 Andrea Portoghesi, ex numero uno del Cerveteri e dello stesso Santa Marinella. Al rientro in lista gara Gaudenzi, operato per l’ematoma all’anca. «Prevedo una gara complicata – afferma Fracassa – contro squadra accreditata al successo finale e con il derby fra i fratelli Trincia. I gialloverdi sono un undici composto da giocatori esperti e qualità, è una partita ad alto coefficiente di difficoltà ma la affrontiamo con coraggio, non si gioca per il punto. Da qui capiremo dove collocarci». A fianco di Gentile in difesa “scende” Caforio, con Vecchiotti e Zagami in ballottaggio per la maglia numero 8.

Alla Pacifica si viene da una settimana di riposo, provvidenziale perché la squadra arriva da un periodo faticoso causato anche dagli impegni infrasettimanali di Coppa Italia. È vero che c’è stata l’eliminazione dalla competizione ma in campionato si viene dal pareggio interno per 0-0 contro il Cerveteri. Un pari stretto per la compagine di Roberto Macaluso, che oggi affronta un’altra compagine in un periodo abbastanza incostante. Infatti il Salaria Vescovio, dopo il colpaccio di Santa Marinella e il successo interno sul Palocco, viene da tre sconfitte consecutive ad opera di Pescatori Ostia, Capranica e Cerveteri. Al rientro dopo un infortunio muscolare l’esterno Giovani.