La storia dell'ultima buttera di Tolfa: Roberta Santoni si racconta • Terzo Binario News

La protagonista di “The Lone Girl” ospite del Centro “La Rocca Aps” e della Fidapa-BPW

“Una donna dolce e simpatica nascosta sotto la dura scorza di buttera”. Così l’ha descritta chi ha incontrato Roberta Santoni, protagonista del docufilm “The Lone Girl – L’ultima buttera” di Marco Amenta.

L’opera, presentata al Biografilm Festival sei anni or sono, era stata proiettata a Tolfa tempo fa, e l’altra sera la Santoni è stata ospite degli affollati locali del Centro “La Rocca Aps”, su iniziativa della stessa Aps e della Fidapa-BPW sezione locale, associazione che ha a cuore il mondo femminile.

Roberta fa parte di una famiglia di allevatori tolfetani e ha voluto, seguendo il passato e l’esempio di suo padre, fare scelte di lavoro in un mondo in cui la presenza maschile è da sempre dominante.

La Santoni si occupa delle vacche maremmane che vivono allo stato brado e della doma dei cavalli, una vita non facile per una donna. Vita di cui lei ha raccontato – sia nel film che alle tante persone presenti al Centro -, i vari aspetti del suo mestiere e anche dei suoi problemi quotidiani, come la fuga improvvisa del toro Ercolino.

L’altra sera c’era anche la mamma preoccupata per il futuro della figlia che vorrebbe vedere impegnata in un lavoro più sicuro e meno faticoso, magari bidella in una delle tante scuole a cui l’ha obbligata a fare domanda.

Roberta è l’emblema di quella tolfenità verace legata alla terra, ai cavalli, alle tradizioni. Ma l’altra sera ha svelato di aver venduto tutto il settore delle vacche, dedicandosi solo ai cavalli. E che, alla fine, ha fatto domanda come bidella, regalando un sorrriso a sua madre.

Alla serata hanno preso parte, oltre la sindaca Stefania Bentivoglio che ha portato i saluti dell’amministrazione, le presidenti delle associazioni organizzatrici, Daniela Cedrani per “La Rocca” e Adriana Adriani per la Fidapa. Per quest’ultima c’erano pure la past president Giuseppina Esposito e la vice presidente Patrizia Botticelli (nella foto con Roberta e sua mamma) che su Fb ha commentato: “Un esempio di donna fantastica ! Una lady Oscar di casa nostra! Determinata, verace,autentica che affronta le difficoltà senza piangersi addosso, pronta a chiedere aiuto (e consigli) nel momento del bisogno a chi ha più esperienza di lei!”.