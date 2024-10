Ottimo pareggio all’esordio per il Cerveteri Women: contro la Romulea è 1 a 1 • Terzo Binario News

Romane in vantaggio nel primo tempo, poi Rajssa Cruciani acciuffa il pareggio nella ripresa con un gran gol in contropiede. Il Cerveteri Women muove subito la classifica: domenica c’è il Ladispoli

Si è conclusa con un pareggio per 1 a 1 la prima partita di Campionato di Eccellenza del Cerveteri Women. Pioveva sabato pomeriggio all’Enrico Galli di Cerveteri, ma a riportare il sole ci hanno pensato le ragazze con la maglia verdazzurra, artefici di una partita sontuosa, grintosa, combattuta sino al 90esimo contro la quotata Romulea.

Cerveteri che è scesa in campo con tantissime novità, a partire dalle maglie di gara, realizzate dal Centro Ortopedico Vitaliti, main-sponsor della prima maglia, importante e prestigiosa realtà imprenditoriale cittadina, che insieme a Todis di Giorgio Morazzoli, ha scelto di sostenere la squadra di calcio femminile etrusca.

Tanti volti nuovi anche nell’undici titolare: a partire dal primo minuto, schierate con il modulo 4-3-3, Alice Ceccarelli in porta, difesa a quattro con Asia Fontana sulla destra, coppia centrale formata da Giulia Perigli, capitano della squadra, e Camilla Theodoli e Daria Zavaureva sulla fascia sinistra.

Centrocampo a tre, con Myriam Maracchioni, Roberta Conti e Amelia Tene, classe 2009 al suo esordio assoluto. Tridente d’attacco formato da Michela Mastropietro, bomber assoluto della scorsa stagione e le due novità del fronte offensivo, rappresentate da Rajssa Cruciani, ceretana doc, e Viktoryia Paperini Selivanava.

Prima del fischio d’inizio, due bei gesti da parte del Cerveteri Women: il primo nei confronti di una propria compagna di squadra, Eliana Crisante, vittima in settimana di un bruttissimo infortunio. Il secondo, un messaggio universale, più che mai fondamentale in questo particolare contesto storico: sulla rete difesa da Ceccarelli, i meravigliosi colori della bandiera della Pace.

La partita è ben equilibrata, con tentativi offensivi da parte di entrambe le compagini, con una Romulea piuttosto pericolosa ma un Cerveteri che allo stesso tempo ribatte colpo su colpo, dimostrando organizzazione e stabilità di gioco. Purtroppo però per le verdazzurre, sono le romane ad andare in vantaggio, sfruttando una disattenzione collettiva. Il primo tempo, si conclude sul risultato di 0 a 1 per la Romulea.

Nella ripresa il Cerveteri scende in campo però con la stessa determinazione e grinta del primo tempo e viene finalmente premiato. Al 15esimo una sventagliata dalla propria metà campo da parte di Giulia Perigli, imbecca alla perfezione Rajssa Cruciani che saltata l’avversaria si trova di fronte al portiere e con un tocco dolce di destro insacca la palla per l’uno a uno. La gara prosegue con il Cerveteri che cresce di tono e di intensità, sfiorando anche in alcune occasioni il gol del vantaggio. In campo, anche Sara Danesi e Adriana Calabria, che al 75esimo hanno dato il cambio a Tene e Paperini Selivanava, dopo una gara di corsa e sostanza. Al 90esimo, dopo due minuti di recupero, il triplice fischio finale e etrusche che muovono subito la classifica.

“Era una sfida difficile, contro una compagine forte e ben organizzata, ma noi siamo scese in campo con la voglia di far bene, di vendere cara la pelle e di portare in campo il massimo dell’impegno – hanno dichiarato le calciatrici del Cerveteri Women – abbiamo svolto una fase di preparazione al campionato molto intensa, con tanti allenamenti e numerose amichevoli, che ci hanno dato occasione di giungere alla partita di ieri in condizione e soprattutto di amalgamare un gruppo che ha visto tantissimi nuovi innesti. L’affetto, il calore e il sostegno che abbiamo ricevuto dalla città, dagli sponsor e dal pubblico durante questi mesi, per noi sono stati motivo di grande forza. Ma ovviamente siamo solamente all’inizio: c’è una stagione ancora lunga davanti a noi e anche la prossima gara sarà estremamente impegnativa. Ci attende il Ladispoli nel derby, una gara alla quale teniamo moltissimo, un campo sul quale vogliamo far bene e portare a casa un buon risultato”.

Dopo il derby contro il Ladispoli di domenica 27 ottobre, al Campo Angelo Sale, il Cerveteri Women tornerà a giocare in casa sabato 3 novembre, quando ospiterà il Calions.