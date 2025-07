Santa Lucia, la Cgil: "Bene la Commissione Ambiente immediata" • Terzo Binario News

“Abbiamo appreso dalla stampa dell’avvenuto sequestro da parte della Magistratura di contenitori di materiale bellico inertizzato presso lo stabilimento militare Cetli di Civitavecchia.

La CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo esprime profonda preoccupazione in merito ai fatti, che ben oltre la necessità di far chiarezza da parte degli inquirenti, rappresentano il bisogno non più procrastinabile di procedere alla bonifica di un territorio, che dall’immediato dopoguerra è stato servitù produttiva e militare per l’intero paese.

Civitavecchia non può tollerare oltre neanche il minimo rischio di contaminazione di aria, acqua o terreni.

Contestualmente, la CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo accoglie positivamente e supporta l’iniziativa di convocazione immediata della Commissione Ambiente del Comune di Civitavecchia per il giorno 21 luglio p.v. auspicando che si faccia definitivamente luce sulla vicenda”.

Stefania Pomante

segretaria generale CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo