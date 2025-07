Le moto d'acqua a Marina di Palo a Ladispoli • Terzo Binario News

Due giorni di piena estate presso il Lungomare Marina di Palo a Ladispoli avrà luogo grazie all’Associazione Marina di Palo APS, in collaborazione con la SSD Gas Jet e con la presenza della federazione Italiana Motonautica, col patrocinio del Comune di Ladispoli, uno degli eventi estivi più attesi e qualificanti dell’anno, dove grandi campioni delle moto d’acqua acrobatiche daranno vita ad esibizioni mozzafiato e performance davvero fuori dall’ordinario, per emozionare turisti e residenti.

“L’evento aperto a tutti in quanto a partecipazione gratuita, che abbiamo fortemente voluto” – ha affermato il consigliere e delegato Stefano Fierli – “è denominato appunto “UN MARE DI EMOZIONI – LO SPORT NON VA IN VACANZA”,

proprio a testimonianza del fatto che il durante l’estate si esorti uno sport che abbia anche denominazione turistica ovvero il cosiddetto “turismo sportivo”, elemento aggiuntivo per l’evoluzione e lo sviluppo sinergico della comunità.

Il 19 e 20 Luglio 2025, a valorizzare le aree del Lungomare Marina di Palo e tutta la città di Ladispoli, siamo lieti come amministrazione comunale di sposare questa brillante e prestigiosa iniziativa che nasce con l’intento di promuovere lo sport e l’intrattenimento marino nel periodo estivo, offrendo alla cittadinanza e ai turisti due giornate ricche di emozioni, inclusione, spettacolo e partecipazione attiva.

Lo sport e’ anche prestigioso spettacolo, sopratutto quando ci sono campioni di altissimo livello. Siamo felici di ospitare il presidente della federazione italiana motonautica per far conoscere l’importante lavoro che si sta facendo nella nostra Ladispoli città dello sport.

Durante le giornate si alterneranno esibizioni di moto d’acqua a cura di piloti professionisti, momenti conviviali, attività promozionali e ludico-sportive sulla spiaggia, e momenti di interazione tra sportivi, autorita’ presenti e cittadini.

Ringraziamo l’ufficio sport e demanio del Comune di Ladispoli, la capitaneria di porto, i tecnici ed i volontari che hanno reso possibile predisporre nel dettaglio questa importante manifestazione”.

Grazie all’associazione Marina di Palo che ha curato insieme a Gas Jet l’organizzazione, si apprende che sarà presente un servizio ambulanza e di soccorso in mare e che le aree antistanti l’arenile saranno opportunamente delimitate al fine di espletare la manifestazione in tutta sicurezza.

“L’Associazione Marina di Palo è una realtà attiva nel territorio, nata con lo scopo di valorizzare la costa e il mare come strumenti di promozione culturale, sociale e sportiva” – ha detto il presidente dell’associazione Antonio Casillo. “La nostra APS si propone di collaborare con numerose realtà locali per la creazione di eventi volti alla fruizione sostenibile del litorale e alla promozione dell’attività sportiva in ambiente naturale, promuovendo e tutelando il territorio e le sue molteplici forme di valorizzazione, mettendo a sistema il mondo del volontariato, dello sport, del turismo. Invitiamo la cittadinanza a partecipare con entusiasmo alla manifestazione. Ci vediamo il 19 e 20 Luglio.

Avremo con noi atleti del calibro di Accumulo Massimo che per la Categoria Freestyle si è distinto come Campione Italiano 2023 ,Campione Alpe Adria jet-ski Tour 2024 , Vice campione Europeo 2024, vice campione Mondiale Ranking 202, e

Davide Pontecorvo, 2 volte campione italiano di FLYBOARD e classificato ai mondiali di FLYBOARD.

Pilota anche di moto d’acqua e con 5 titoli italiani vinti, oltre ad essere stato 3° classificato al Campionato Mondiale Aquabike 2022/2023/2024”.