Abbandono dei cani, la preoccupazione delle Ecozoofile FareAmbiente di Cerveteri • Terzo Binario News

Ultimo caso quello di Nessuno, cagnetto recuperato a Furbara

“Nessuno, per chi non lo sapesse è uno dei tanti cani recuperati sul territorio, il suo nome era stato scelto in quanto, nessuno lo conosceva e mai reclamato.

Anche oggi, purtroppo abbiamo 2 nuove entry, un maschio e una femmina, che da ieri ci dicono insediati in una proprietà privata.

Ma come tanti altri NESSUNO li conosce, o mai visti prima.

Non crediamo ad un abbandono, ma semplicemente causa di incuria e di una mera omertà.

Ora si trovano al canile sanitario per le prassi di routine, se non reclamati entro i 60 giorni, possono essere adottati, si spera da QUALCUNO, che abbia un gran cuore.

Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri