San Valentino al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, il Castello di Santa Severa celebra la festa degli innamorati con un’iniziativa speciale che unisce storia, paesaggio e romanticismo. Un’esperienza pensata per fermare il tempo, allontanarsi dalla frenesia quotidiana e dedicare un momento unico alle persone più care.

Per tutta la giornata sarà possibile partecipare all’iniziativa “Dove la storia incontra l’amore”, che prevede l’accesso alla suggestiva Torre Saracena, uno dei luoghi più affascinanti del complesso monumentale.

Acquistando il biglietto per i musei i visitatori potranno salire, con visita accompagnata, a oltre 20 metri di altezza, affacciandosi sul mare e vivendo un momento indimenticabile, ideale per scattare una foto ricordo in un contesto storico di rara bellezza.

Costruita nell’alto medioevo, la torre, chiamata Saracena in epoca moderna, ci appare oggi nella sua forma definitiva, assunta nel XVI secolo in seguito ad interventi di restauro e abbellimento voluti dal precettore Bernardino Cirillo, quando l’accesso era assicurato dal solo ponte di legno che la collegava alla Rocca e da una porticina corrispondente a quella attuale, che poteva essere raggiunta dal basso solo con una scala di legno.

Al suo interno si trovano tre sale circolari sovrapposte collegate da una scala a chiocciola moderna. Dalla sommità si gode di uno stupendo panorama che spazia lungo la costa da Fiumicino a Santa Marinella e nell’entroterra su tutto il castello fino ai Monti della Tolfa e Cerveteri. Molte notizie sulla sua storia e sul suo armamento sono conservate nel “Museo del Castello di Santa Severa” all’interno della Rocca.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa ed è promossa dalla Regione Lazio, organizzata dalla LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella.

Le visite alla Torre Saracena partiranno ogni mezz’ora, con gruppi di massimo 8 persone per turno. Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria situata all’interno del Castello.

Orari di apertura: 10.00 – 17.00, la biglietteria chiude un’ora prima, la visita non si effettua in caso di maltempo.