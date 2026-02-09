Fl5, ancora grossi disagi ma circolazione in lenta ripresa fra Civitavecchia e Santa Severa • Terzo Binario News

L’interruzione al ponte della Quartaccia di Santa Marinella a seguito del crollo del muro di contenimento capitato ieri

Dalle ore 07:45 sulla linea Roma – Civitavecchia, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Civitavecchia e Santa Severa per consentire l’intervento di ripristino dell’infrastruttura a seguito dei danni provocati dalle avverse condizioni meterologiche che hanno interessato la zona nei giorni scorsi, è in graduale ripresa.

Seguiranno aggiornamenti. Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Pendolari in difficoltà, soprattutto per il funzionamento scarso dei bus sostitutivi.