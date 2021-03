Ladispoli Cerveteri in Azione: "Per Grando la pandemia non è una priorità, i tagli di nastro sì" - Terzo Binario News

Ladispoli Cerveteri in Azione: “Per Grando la pandemia non è una priorità, i tagli di nastro sì”

“Apprendiamo dai social dello sfogo del Consigliere Ardita in merito alla presenza dei numerosi casi di Covid a Ladispoli che hanno portato anche alla chiusura della scuola Ilaria Alpi per 10 giorni e al tempo stesso annotiamo la nota di colore del Consigliere Marchetti, che ricorda al Consigliere Ardita (nonchè commissario di FdI), che nel partito e nella compagine di maggioranza sarebbe presente il Consigliere Cavaliere ormai noto per le sue posizioni no mask, no vax, no Covid etc..

Insomma la destra a Ladispoli sul tema che riguarda la vita di molti cittadini, dimostra di avere poche idee, anche confuse e soprattutto comportamenti perfino peggiori delle già strampalate idee di qualche esponente di maggioranza.

Nonostante la drammaticità del tema, con il numero di casi in aumento, come forza politica dobbiamo sottolineare, che da settimane anzi da mesi, in città non solo sui gruppi dei social, assistiamo ad un fiorire di fake news, di disinformazione continua sul tema dell’emergenza sanitaria Covid, e non ultimo ad una disinvolta organizzazione di eventi autocelebrativi da parte della Giunta del Sindaco Grando.

L’azione del governo cittadino di Piazza Falcone si è caratterizzata ultimamente per l’abitudine a festeggiare attraverso l’ormai ripetuto schema di marketing politico a cui siamo abituati, dei semplici ma deliziosi lavori che – senza nulla togliere – andrebbero considerati “ordinaria amministrazione”: riparazione di parchi giochi, installazione e tinteggiatura di staccionate, inaugurazione di cantieri su progetti avviati da precedenti amministrazioni. Invece il pacchetto completo di pre-campagna elettorale viene predisposto e organizzato, con tanto di foto di rito, interviste esclusive e “chiamate all’assembramento” come se l’emergenza in corso per il Covid19 non riguardasse la nostra Città.

Vogliamo ricordare a coloro che vi partecipano che – per quanto dotati di mascherine – gli assembramenti in questo periodo rimangono e sono doppiamente pericolosi per via del diffondersi della variante inglese, che impatta purtroppo anche sui bambini come la chiusura della Ilaria Alpi ha purtroppo dimostrato.

Riteniamo quindi doveroso informare la cittadinanza responsabile e consapevole, che è quanto mai opportuno evitare ogni forma di assembramento, considerata la particolare aggressività della variante che rappresenta oggi oltre il 60% dei casi di Coronavirus.

Purtroppo non possiamo neanche escludere che i focolai in corso derivino dai disinvolti festeggiamenti in piazza a Carnevale, o che magari, a due settimane di distanza da queste recenti inaugurazioni possano esserci ulteriori focolai: la prudenza e il senso di responsabilità di un Sindaco suggerirebbero comportamenti più prudenti e premurosi nei confronti dei cittadini, anche sacrificando un po’ di tornaconto elettorale.

Come Azione Ladispoli pertanto, chiediamo al Sindaco Grando nella sua qualità di autorità sanitaria locale, alla quale la legge assegna il compito di emanare le ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa a tutto il territorio comunale, non solo di non sottovalutare l’attuale emergenza sanitaria e il pericolo di un maggiore contagio, ma di adottare con urgenza, tutte le misure necessarie comprese quelle più severe, per il rispetto delle misure di contenimento, al fine di scongiurare l’aumento dei casi in considerazione anche del fatto che le attuali disposizioni normative possono portare all’adozione della zona rossa del solo Comune con ulteriore danno economico alla città.

Qualora invece, non fossero adottate delle adeguate misure per il rispetto delle attuali disposizioni di legge fissate dai DPCM in vigore, in materia di riduzione degli assembramenti e di obbligo dell’uso della mascherina, al fine di tutelare la salute e l’economia della città, informiamo il Sindaco che procederemo a segnalare a tutti gli enti e le autorità competenti, compresa l’autorità prefettizia, tale colpevole negligenza con tutte le eventuali successive conseguenze e misure che ne deriveranno”.

Gruppo Ladispoli-Cerveteri in Azione