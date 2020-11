San Paolo, lite in strada oltre il coprifuoco: otto sanzionati - Terzo Binario News

Otto persone in strada e una lite divampata per futili motivi. È quanto ricostruito dai carabinieri per il fatto accaduto martedì 17 novembre su viale Giustiniano Imperatore, all’altezza di via della Villa di Lucina, intorno alle 22,40.

Sul posto il personale del 118 e i militari, quest’ultimi hanno trovato otto individui e una discussione animata, tra ex e nuovi compagni. Un uomo ha riportato una contusione alla testa ma ha riferito di essere caduto da solo.

Gli otto, sono stati riportati alla calma. Allo stesso tempo, visto che hanno violato il coprifuoco – l’orario è stato disposto nell’ultimo Dpcm – sono stati sanzionati.

c.b.